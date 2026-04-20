Існує доступний розчин, який допомагає повернути насичений зелений колір й стимулює ріст вже за кілька днів, пише ТСН. Важливо не лише його правильно приготувати, але й використовувати.

Чому жовтіє листя і як це виправити?

Досить часто проблема виникає через нестачу азоту, оскільки саме цей елемент відповідає за активний розвиток і яскравий зелений колір рослин.

Крім цього, помітний вплив може мати холодний ґрунт, недостатній полив чи слабко розвинена коренева система. Іноді причиною стають шкідники чи ущільнений ґрунт, який погано пропускає повітря.

У всякому разі пожовтіння – це сигнал, що рослинам не вистачає ресурсів для нормального росту.



Корисна підживка допоможе відновити колір пір'я / Фото Pexels

Щоб жовте пір’я знову стало зеленим, потрібен розчин із нашатирного спирту, який містить легкодоступний для рослин азот. Щоб його приготувати, достатньо розвести 1 столову ложку засобу в 10 літрах води й добре перемішати.

Така підживка не лише покращить стан рослини, але й допоможе частково відлякувати шкідників.

Перед поливом ґрунт має бути вологим – це допоможе уникнути пошкодження коренів. Розчин вносять під корінь, оминаючи потрапляння на листя. Уже через один – два дні пір’я набуде насиченого зеленого кольору, а згодом стане міцнішим.

Головне, що радять дачники – не перевищувати рекомендовану концентрацію й не застосовувати підживлення надто часто.

До слова, цибулю не можна садити після картоплі та петрушки, пише Ukr.Media. Овочі краще ростимуть, якщо їх висадити на грядці, де раніше росли огірки, кабачки чи горох. Цибулю слід садити не глибше, ніж на 3 сантиметри, і обробляти бордоською рідиною для захисту від гнилі.

