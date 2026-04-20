Существует доступный раствор, который помогает вернуть насыщенный зеленый цвет и стимулирует рост уже через несколько дней, пишет ТСН. Важно не только его правильно приготовить, но и использовать.

Почему желтеют листья и как это исправить?

Довольно часто проблема возникает из-за недостатка азота, поскольку именно этот элемент отвечает за активное развитие и яркий зеленый цвет растений.

Кроме этого, заметное влияние может иметь холодный грунт, недостаточный полив или слабо развитая корневая система. Иногда причиной становятся вредители или уплотненный грунт, который плохо пропускает воздух.

Во всяком случае пожелтение – это сигнал, что растениям не хватает ресурсов для нормального роста.



Полезная подкормка поможет восстановить цвет перьев / Фото Pexels

Чтобы желтые перья снова стали зелеными, нужен раствор из нашатырного спирта, который содержит легкодоступный для растений азот. Чтобы его приготовить, достаточно развести 1 столовую ложку средства в 10 литрах воды и хорошо перемешать.

Такая подкормка не только улучшит состояние растения, но и поможет частично отпугивать вредителей.

Перед поливом почва должна быть влажной – это поможет избежать повреждения корней. Раствор вносят под корень, минуя попадание на листья. Уже через один – два дня перья приобретет насыщенный зеленый цвет, а впоследствии станет крепче.

Главное, что советуют дачники – не превышать рекомендованную концентрацию и не применять подкормки слишком часто.

