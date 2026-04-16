Золотоочки здатні знищити попелицю чи павутинних кліщів, тому їх заведено вважати природними союзниками, пише Interia Kobieta. Вони не є великими комахами, їхня довжина досягає лише 1,5 сантиметри.

Читайте також Посадіть у квітні ці 5 багаторічників: вони дуже швидко ростуть і зацвітуть за місяць

Яку користь несуть золотоочки?

Золотоочки – це абсолютно нешкідливі комахи. У холодні місяці вони можуть шукати тепло в квартирах чи будинках. Їх приваблює тепло і світло, тому найчастіше з’являються біля вікон та ламп.



Вигляд золотоочки / Фото Pinterest

З потеплінням золотоочки стають активними на вулиці. Дорослі особини харчуються квітковим пилом, нектаром та медвяною росою, а от справжніми героями саду є личинки золотоочок. Вони дуже ненажерливі, і їхній апетит спрямований переважно на попелицю.

Виявляється, лише одна личинка здатна знищити до 400 шкідників. Крім попелиці вони харчуються павутинними кліщами, звичайними кліщами, білокрилками та яйцями колорадського жука.

Їхня присутність у саду забезпечує реальну підтримку в боротьбі зі шкідниками, не використовуючи при цьому хімічні препарати.

Як привабити золотоочок у сад?

Привабити корисних комах на ділянку досить просто. Перше, що потрібно зробити – обмежити використання хімікатів у саду, оскільки інвазивні пестициди можуть їм зашкодити.

Крім того, досить важливим є середовище, що багате на квітучі рослини. Особливо корисними є квіти, які довго дають нектар і пилок, тому на ділянці варто висадити ромашку, чорнобривці та чебрець.

Чорнобривці приваблюють золотоочок в сад, і паралельно відлякують попелицю завдяки характерному різкому аромату, пишуть "Добрі новини". А ще коренева система квітів виділяє в ґрунт речовини, які відлякують нематод та інших підземних шкідників. Таким чином чорнобривці захищають рослини не лише зверху, але й під землею.