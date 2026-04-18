Якщо ви вирощуєте яблуні у дворі, подумати варто не тільки про освітлення та дренаж ґрунту, але й про те, які рослини-компаньйони посадити поряд, пише Martha Stewart. Адже для гарного росту дерева це має чимале значення.

Що посадити біля яблунь у саду?

Конюшина

І біла, і малинова конюшина чудово росте під яблунями – і не тільки додає приємних барв у сад, але й приносить цілком практичну користь. Конюшина дуже добре поглинає азот з повітря та передає його у ґрунт, а це підвищує родючість яблунь та майже повністю усуває потребу у синтетичних добривах.

Також конюшина ідеально підходить для того, аби пригнічувати бур'яни та утримувати вологу навколо ґрунту.

Петрушка

Ця смачна зелень також може творити справжні дива у саду. Квіти петрушки, які зазвичай з'являються вже на другий рік росту рослини, приваблюють у сад різноманітних комах, що будуть боротися з поширеними шкідниками, що окуповують яблуню.

Зокрема, допоможуть вони розібратися і з яблуневою міллю – одним з найпоширеніших шкідників на дереві.

Деревій

Деревій – це корисна польова квітка, що приваблює не тільки запилювачів, але й комах-хижаків, як-от сонечок. Саме вони захищають яблуні від плодожерок. Також глибоке коріння деревію розпушує ґрунт та виносить на поверхню різноманітні поживні речовини.



Деревій можна садити під яблуню / Фото Pexels

Фенхель

Якщо у вашому саду основною проблемою є попелиця, варто спробувати посадити неподалік від джерела її скупчення фенхель. Ця ароматна трава діє як пастка і відлякує шкідників від яблунь, пише Gardening Know How.

Чорнобривці

Чорнобривці – це ідеальні квіти для саду, що приваблюють корисних комах та відлякують шкідливих. Також це чудовий вибір, якщо ви хочете, аби цвітіння не припинялося протягом цілого сезону.

