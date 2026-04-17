Помідори вважаються простими у вирощуванні і зовсім невибагливими до догляду, проте садівникам потрібно час від часу оглядати їхнє листя, пише Express.

Читайте також Ось на якій відстані садити картоплю для неймовірного урожаю: не всі знають

Як з’являється фітофтороз?

Річ у тому, що квітень хоч і теплий, але вологий, а ці погодні умови створюють ідеальні умови для розвитку фітофторозу. Поширюється фітофтороз через спори грибків, що переносяться водою.

Він досить помітний на листі, яке стає плямистим, коричневим та зморшкуватим. Відтак помідори з фітофторозом вже не можуть виробляти багато енергії, тож рослина почне страждати від затримки росту й може залишити вас без плодів.

Якщо ж плід хоч якийсь виросте, то все одно згниє на стеблі й стане неїстівним, бо хвороба швидко поширюється по рослині.

Як захистити рослину від фітофторозу?

Садівники можуть запобігти хворобі досить просто – достатньо лише не допускати застою води навколо рослини.

Слід пам’ятати, що помідори люблять рости на широких відкритих ділянках, оскільки хороша циркуляція повітря допомагає листю швидше висихати після дощу.

Саме тому помідори потрібно садити на сонячній ділянці, оскільки ті, що ростуть у тіні, частіше залишаються вологими, що сприяє розвитку фітофторозу.

Поливати томати потрібно ближче до ґрунту, оскільки верхній полив може спричинити вологу на листя, а це призведе до розвитку спор.

Садівник Боб Вайлдфонг зазначив, що найкращим захистом від фітофторозу вважається мульчування помідорів, яке запобігає перенесенню спор дощем близько до рослини.



Мульчування допомагає уникнути фітофторозу / Фото Unsplash

Мульчування не тільки створює захисний бар'єр навколо помідорів, але й запобігає надмірному перезволоженню ґрунту, тому спори не мають можливості процвітати. Крім того, мульча контролює рівень вологості ґрунту, зменшуючи вологість навколо листя.

Перевагою мульчі є й те, що поживні речовини впливають на вирощування міцної рослини, стійкої до хвороб.

Проте мульчувати помідори не можна занадто швидко після посадки, оскільки це може уповільнити їхній ріст та зменшити кількість плодів.

Якщо мульчувати помідори навесні, одночасно з посадкою, прохолодний ґрунт уповільнить їхній ріст і призведе до пізнього дозрівання,

– додав садівник.

Розсада помідорів має проростати в ґрунті принаймі місяць, а тоді вже можна братися до мульчування. Важливо зачекати, поки прогріється ґрунт, а тоді вже накрити рослини соломою, газетами чи будь-яким іншим біорозкладним матеріалом.

На сайті "Фермерство в Україні" пишуть, що зола, пташиний послід, кавова гуща, шкірка від бананів та дріжджове підживлення є ефективними натуральними добривами для розсади помідорів. Їх почергово можна використовувати для кращого росту овочів.

Що ще варто прочитати дачникам?