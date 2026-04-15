Огірки є популярними овочами для вирощування, проте з ними слід бути обережними, пише ТСН. Повільні сходи, слабкі кущі чи опадання зав’язі виникають через неправильне садіння.

Якщо ж взяти до уваги кілька важливих моментів, то рослини швидко почнуть рости й дадуть гарний результат.

Як садити огірки, щоб вони швидше росли?

Насіння огірків найкраще проростає у теплому чи вологому середовищі. Висаджувати його потрібно лише тоді, коли земля вже прогрілася до 12 – 15 градусів тепла. У холодному ґрунті насіння буде довго пробиватися.

Перед посадкою насіння потрібно правильно підготувати. Садівники традиційно замочують його в теплій воді на 10 годин чи дають проклюнутися у вологій тканині. Завдяки такому трюку сходи вдасться отримати значно швидше.

Значення також має і глибина посадки. Огірки рекомендовано садити в лунці до 3 сантиметрів. Якщо ж заглибити сильніше, то паросткам буде важче пробитися на поверхню.



Правильний догляд за огірками подарує гарний урожай

Що додати в лунки під час посадки огірків?

Перегній чи компост – забезпечують рослини поживними речовинами й роблять ґрунт пухким та родючим.

– забезпечують рослини поживними речовинами й роблять ґрунт пухким та родючим. Деревний попіл – джерело калію та корисних мікроелементів, які сприяють утворенню зав’язі й зміцнюють рослини. Перевагою попелу є й те, що він знижує кислотність ґрунту.

– джерело калію та корисних мікроелементів, які сприяють утворенню зав’язі й зміцнюють рослини. Перевагою попелу є й те, що він знижує кислотність ґрунту. Подрібнена яєчна шкаралупа – запобігає загниванню й додає кальцій, який необхідний для розвитку кореневої системи

– запобігає загниванню й додає кальцій, який необхідний для розвитку кореневої системи Настій трав – у невеликій кількості стимулює розвиток рослин вже на старті.

У чому секрет рясного цвітіння огірків?

Щоб огірки добре цвіли, їм потрібен правильний баланс поживних речовин. На початку росту рослини потребують більше азоту для нарощування зеленої маси. Коли ж почнеться цвітіння, то важливими стають вже калій і фосфор, які відповідають за формування зав’язі та якість плодів.

Додаткову користь має регулярне розпушування ґрунту й мульчування, які зберігають вологу й сприяють розвитку коріння.

Щоб уникнути опадіння зав’язі, огірки радять поливати лише теплою водою й слідкувати за тим, щоб не пересихав ґрунт. Також варто підживлювати рослини калієм. Огірки не варто густо садити, бо їм необхідне світло й повітря для нормального розвитку.

Зверніть увагу, що звичайне молоко, розведене у пропорції 1:10 з водою, є ефективним добривом для огірків, пише Chip.de. У ньому міститься кальцій, калій та магній, які сприяють зміцненню рослин та стимулюють їхній розвиток.

А ще у молоці також містяться білки та ферменти, які виконують захисну функцію, допомагаючи боротися з грибковими захворюваннями, зокрема борошнистою росою.

