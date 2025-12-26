Коли вночі температура падає далеко нижче нуля, а в курнику стає тихо й сиро, господарі починають задумуватися про безпеку своїх птахів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Аnimalinn. Межа між "перезимують нормально" і "почнуться проблеми" проходить тонко.

Які морози здатні витримати кури в курнику без обігріву?

У сухому, закритому від протягів курнику здорові дорослі кури можуть спокійно витримувати температуру до -5 градусів. Тут варто врахувати кілька суттєвих умов – підстилка має бути товста, а повітря не вологе. Короткочасно кури здатні пережити і -10 градусів. Проте це вже режим виживання, а не нормального існування.

У мороз кури потребують догляду / Фото Unsplash

У такі дні птахи менше рухаються, більше сидять, споживають більше корму й швидко втрачають продуктивність. Температура нижче -10 градусів без обігріву стає небезпечною, особливо для гребенів і лап. Обмороження з’являється непомітно, але лікується важко.

У таких випадках несучість падає майже до нуля. Щоб захистити курей від таких морозів, слід максимально закрити приміщення від протягів, часто давати питу теплу воду. А якщо ситуація стає критичною – включити обігрів або перевести птахів у безпечне місце. Якщо не дотриматися цих правил, то є ризик втрати курей.

Що робити з курми зимою?

Узимку кури потребують більше джерел енергії, повідомляє Riversystems. Зерно, теплі вологі мішанки, доступ до чистої, не крижаної води – це критично.

Попіклуйтеся про курей зараз – і вони вам віддячать гарною несучістю.

Які поради стануть у пригоді?