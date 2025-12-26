Для цього знадобиться звичайна кавова гуща. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Як застосовувати кавову гущу?

Перш за все, дайте посуду повністю охолонути. Фахівці застерігають: не варто лити холодну воду на гарячу каструлю або сковорідку, адже це може призвести до деформації або пошкодження покриття. Після охолодження налийте в посуд теплу воду та залиште на 15 – 30 хвилин, щоб пригорілі залишки розм'якли. Далі додайте 2 – 3 столові ложки кавової гущі – підійде як свіжа, так і злегка підсушена.

За порадою видання Food Republic, очищення варто проводити м'якою губкою, щіткою або звичайною ганчіркою, рухаючись круговими рухами. Сильного тиску не потрібно: зерниста структура гущі зробить основну роботу за вас.

Після цього ретельно промийте каструлю або сковорідку теплою водою та вимийте її звичайним засобом для миття посуду. Якщо нагар виявився надто стійким, процедуру можна повторити або залишити кавову гущу з невеликою кількістю води на дні посуду на кілька годин.



Як відчистити застарілий бруд за копійки / Фото Unsplash

Якщо кавова гуща не допомогла?

У складніших випадках експерти радять поєднати кавову гущу з невеликою кількістю харчової соди. Такий дует ефективно справляється навіть зі старими забрудненнями, не пошкоджуючи поверхню. Кавова гуща діє як натуральний абразив – вона добре видаляє пригорілі залишки їжі, не дряпаючи посуд, на відміну від металевих мочалок.

