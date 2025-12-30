Вже невдовзі після закінчення різдвяних та новорічних свят садівникам та городникам доведеться знову братися за роботу та готуватися до наступного дачного сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rythm of nature.
Які дні підходять для посіву найкраще?
У січні є кілька дуже вдалих для садівництва та городництва днів – 4, 9 – 16, 21 – 23, 26, 27, 30, 31 числа. Натомість є кілька днів, коли краще не торкатися рослин та не брати інструменти в руки – це 3, 17 – 20 січня.
Попри те, що січень – це далеко не найбільш активний сезон, це не значить, що дачникам взагалі немає чого робити. Якщо у вас вдома є спеціальні лампи, або ж принаймні підвіконня виходять на південь чи південний захід, вже можна починати висадку культур, що повільно сходять чи довго ростуть. Головний принцип полягає у тому, аби сіяти тільки те, що не поспішає. Зокрема:
- перець та баклажани – 4, 9 – 13, 26, 27, 30, 31;
- селера – 4, 21 – 23, 26, 27, 30, 31;
- цибуля-порей – 9 – 16, 26, 27;
- цибуля на зелень – 4, 9 – 13, 21 – 25, 30 – 31;
- суниця та полуниця з насіння – 4, 12, 13, 26 – 31;
- зелень та трави для підвіконня – 4, 9 – 16, 21 – 27, 30, 31;
- рання капуста – 4, 9 – 11, 21 – 27, 30, 31;
- мікрозелень – 4, 9 – 16, 21 – 27, 30, 31.
Окрім того, січень – це ідеальний час для того, аби виконати ще кілька робіт у саду – наприклад, можна без поспіху поприбирати у коморі та відремонтувати реманент. Окрім того, зараз ідеальний місяць для планування посадок та посівів.
А коли морози стануть серйозніші, слід виділити кілька днів для того, аби перевірити укриття на рослинах.
Що ще слід знати про догляд за рослинами?
