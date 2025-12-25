Конденсат на кухні – це проблема, яка стосується абсолютно усіх. Щоб зимовий період не подарував неприємні сюрпризи, 24 Канал пропонує скористатися дієвими підказками від Morele.
Як позбутися конденсату на кухні?
Конденсат накопичується тоді, коли пара від приготування їжі осідає на холодних поверхнях. Взимку це особливо актуально через перепад температур.
Конденсат – прихована загроза для вашої кухні / Фото Pixabay
Боротися з цим складно, але мінімізувати наслідки – легко. Наприклад, каструлі варто накривати кришками. Менше вологи на кухні та швидше приготування їжі.
Також не поспішайте вимикати витяжку. Вона повинна працювати щонайменше 10 – 15 хвилин після приготування їжі.
Як ще боротися з конденсатом?
В опалювальний сезон про це забувають, але варто регулярно провітрювати помешкання. Так, надворі прохолодно, але це найкращий спосіб позбутися конденсату, пише Express.
Достатньо 5 хвилин, щоб позбутися зайвої вологи. Зате і приміщення буде свіжим, і про конденсат ви точно забудете.
