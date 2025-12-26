Когда ночью температура падает далеко ниже нуля, а в курятнике становится тихо и сыро, хозяева начинают задумываться о безопасности своих птиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Аnimalinn. Граница между "перезимуют нормально" и "начнутся проблемы" проходит тонко.

Интересно Для раннего и обильного урожая: что посеять в декабре на рассаду

Какие морозы способны выдержать куры в курятнике без обогрева?

В сухом, закрытом от сквозняков курятнике здоровые взрослые куры могут спокойно выдерживать температуру до -5 градусов. Здесь стоит учесть несколько существенных условий – подстилка должна быть толстая, а воздух не влажный. Кратковременно куры способны пережить и -10 градусов. Однако это уже режим выживания, а не нормального существования.

В мороз куры нуждаются в уходе / Фото Unsplash

В такие дни птицы меньше двигаются, больше сидят, потребляют больше корма и быстро теряют производительность. Температура ниже -10 градусов без обогрева становится опасной, особенно для гребней и лап. Обморожение появляется незаметно, но лечится тяжело.

В таких случаях яйценоскость падает почти до нуля. Чтобы защитить кур от таких морозов, следует максимально закрыть помещение от сквозняков, часто давать пить теплую воду. А если ситуация становится критической – включить обогрев или перевести птиц в безопасное место. Если не соблюсти эти правила, то есть риск потери кур.

До речі, знайти все для опалення курника, кліматичну техніку за найкращими цінами можна на Prom. А ще інфрачервоні та каталітичні обігрівачі, котел-каструлю, керамічні панелі та купу всього для дому та господарства. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Что делать с курами зимой?

Зимой куры нуждаются в большем количестве источников энергии, сообщает Riversystems. Зерно, теплые влажные мешанки, доступ к чистой, не ледяной воде – это критично.

Позаботьтесь о курах сейчас – и они вас отблагодарят хорошей яйценоскостью.

Какие советы пригодятся?