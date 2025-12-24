Посів у грудні – не про захмарну кількість, а про якість та стратегію вирощування. Це вибір культур, які ростуть повільно, довго формують кореневу систему або потребують раннього старту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Zielonyogrodek.

Цікаво Дві секретні краплі на ватяний диск – і не треба ніякої пралки: чудодійний спосіб для пуховика

Що варто посіяти у грудні?

Першими культурами на які слід звернути увагу – рослини з довгим періодом розвитку. До прикладу селера, вона сходить повільно, росте без поспіху і без грудневого старту рідко встигає сформувати повноцінний корінь.

Цибуля-порей також підходить. У грудні її сіють не заради зелені, а заради товстого, щільного стебла. Весняний посів майже завжди означає втрату розміру. Перець – ще один кандидат для зимового підвіконня, особливо солодкі сорти. Йому потрібен час на укорінення й адаптацію.

Грудень – час для розсади / Фото unsplash

Окрема категорія – багаторічні трави й квіти з довгою схожістю. Лаванда, розмарин, деякі декоративні багаторічники краще почуваються, якщо про них рано подбати. Для них грудень – не ризик, а шанс вирости міцними та красивими.

До речі, знайти розсаду та саджанці для квітів, насіння та комплексні добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще регулятор росту рослин, посуд для саджанців, горщики, компости та купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Що не варто поспішати сіяти?

Томати, огірки, кабачки легко переростають і витягуються без достатнього світла, повідомляє Stiga. Ранній посів тут не дає переваги, а створює проблеми.

Також не варто сіяти листову зелень для відкритого ґрунту. Ще надто холодно, тому рослини просто не виживуть.

Корисні поради