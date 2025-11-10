Відкладіть секатор: 7 рослин, для яких осіння обрізка – табу
- Не можна обрізати восени азалію, рододендрон, камелію, магнолію, бузок, форзицію та садовий жасмин, щоб не втратити квіти на наступний сезон.
- У листопаді краще не обрізати гілки, а зосередитися на мульчуванні та захисті рослин від морозів.
Деякі садівники ще беруться за обрізання рослин у листопаді, але деякі з них категорично не можна чіпати. Якщо їх обрізати, то є ризик втратити квіти навесні чи пошкодити рослину.
Листопад – зовсім не час для обрізання кущів, оскільки в багатьох випадках обрізка у цей час здатна відрізати майбутній цвіт, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Які рослини не можна обрізати в листопаді?
Азалія та рододендрон – ці кущі починають формувати квіткові бруньки одразу після весняного цвітіння. Якщо їх обрізати восени, то наступного сезону можете не побачити вже жодного бутона.
Камелія, магнолія, бузок – розлогі пагони хочеться в цих квітах трохи обрізати, але на них закладені вже майбутні квіти. Осіння обрізка лише знищить ці бутони.
Бузок восени обрізати не варто / Фото Pexels
Форзиція та садовий жасмин – чагарники мають цвітіння на торішніх пагонах чи вже сформованих бутонах, тому передчасна обрізка може залишити їх без квітів.
У листопаді варто відмовитися від вкорочення гілок. Дозвольте рослині вже спокійно перезимувати без стресу. Можна подумати про мульчування, захистити дерева від морозів, чи прибрати опале листя навколо. Обрізання краще планувати навесні одразу після цвітіння, коли ризики для дерев мінімальні.
