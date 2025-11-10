Листопад – зовсім не час для обрізання кущів, оскільки в багатьох випадках обрізка у цей час здатна відрізати майбутній цвіт, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Уникайте цих 5 порід дерев: їх не можна садити біля дому

Які рослини не можна обрізати в листопаді?

Азалія та рододендрон – ці кущі починають формувати квіткові бруньки одразу після весняного цвітіння. Якщо їх обрізати восени, то наступного сезону можете не побачити вже жодного бутона.

Камелія, магнолія, бузок – розлогі пагони хочеться в цих квітах трохи обрізати, але на них закладені вже майбутні квіти. Осіння обрізка лише знищить ці бутони.



Бузок восени обрізати не варто / Фото Pexels

Форзиція та садовий жасмин – чагарники мають цвітіння на торішніх пагонах чи вже сформованих бутонах, тому передчасна обрізка може залишити їх без квітів.

У листопаді варто відмовитися від вкорочення гілок. Дозвольте рослині вже спокійно перезимувати без стресу. Можна подумати про мульчування, захистити дерева від морозів, чи прибрати опале листя навколо. Обрізання краще планувати навесні одразу після цвітіння, коли ризики для дерев мінімальні.

Ресурс "Заміські будні" пище, що якщо в саду є багато горіхового листя, то викидати його не варто. Горіхове листя спочатку містить юглон, але після висихання стає безпечним і може використовуватися для мульчування та збереження вологи в ґрунті. Під волоським горіхом можна садити такі рослини, як іриси, дикий імбир, дика герань, папороть, велика блакитна лобелія і айстри.

Які ще лайфхаки варто знати?