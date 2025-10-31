Вирощування ананаса – це те, що більшості людей навіть не спадає на думку, а дарма. Адже цей фрукт не дуже складний у догляді, і все, що для нього потрібно – це трохи місця на підвіконні, повідомляє 24 Канал з посиланням на @kirgisska.
Як виростити ананас вдома?
Дівчина поділилася, що п'ять років тому тільки починала цікавитися вирощуванням кімнатних рослин, і тоді задля інтересу спробувала виростити ананас з верхівки. Для цього її потрібно відкрутити та поставити у воду, аби почали проростати корінці.
Після цього ананас вона пересадила у ґрунт, і він почав рости. За п'ять років рослина досягла досить значних розмірів, і зрештою блогерка побачила, що ананас викинув стрілку зсередини розетки. На те, аби фрукт достигнув, рослині знадобилося аж сім місяців.
Блогерка показала, як виростила ананас вдома: дивіться відео
Для того щоб виростити ананас, нам потрібно не зрізати верхівку, а саме її відкрутити,
– зауважила блогерка.
Після цього з верхівки прибирається нижнє листя, аж поки не стане видно темні крапочки – місця, з яких і ростимуть корінці. Верхівку слід поставити у воду та залишити у теплому світлому місці, аж поки не проростуть корінці.
Як поливати ананас?
Ананас протягом усього свого життя потребує рясного поливу, пише The Spruce. Але залишати рослину у воді не можна – полив завжди потрібно проводити згори. Зважайте, що без достатнього поливу ананаси ростуть значно повільніше.
Втім, вони все ж краще переносять відсутність поливу, ніж надмірну кількість вологи. У випадку надмірного поливу ананаси можуть страждати на гниль верхівки та коренів – грибкові захворювання.
