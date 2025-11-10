Ноябрь – совсем не время для обрезки кустов, поскольку во многих случаях обрезка в это время способна отрезать будущий цвет, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Читайте также Избегайте этих 5 пород деревьев: их нельзя сажать возле дома
Какие растения нельзя обрезать в ноябре?
Азалия и рододендрон – эти кусты начинают формировать цветочные почки сразу после весеннего цветения. Если их обрезать осенью, то в следующем сезоне можете не увидеть уже ни одного бутона.
Камелия, магнолия, сирень – раскидистые побеги хочется в этих цветах немного обрезать, но на них заложены уже будущие цветы. Осенняя обрезка лишь уничтожит эти бутоны.
Сирень осенью обрезать не стоит / Фото Pexels
Форзиция и садовый жасмин – кустарники имеют цветение на прошлогодних побегах или уже сформированных бутонах, поэтому преждевременная обрезка может оставить их без цветов.
В ноябре стоит отказаться от укорачивания ветвей. Позвольте растению уже спокойно перезимовать без стресса. Можно подумать о мульчировании, защитить деревья от морозов, или убрать опавшие листья вокруг. Обрезку лучше планировать весной сразу после цветения, когда риски для деревьев минимальны.
Ресурс "Загородные будни" пишет, что если в саду есть много ореховых листьев, то выбрасывать их не стоит. Ореховые листья изначально содержат юглон, но после высыхания становятся безопасными и могут использоваться для мульчирования и сохранения влаги в почве. Под грецким орехом можно сажать такие растения, как ирисы, дикий имбирь, дикая герань, папоротник, большая голубая лобелия и астры.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Зимой сансевиерию нужно поливать только тогда, когда почва полностью высохнет, обычно раз в месяц.
Блогерша вырастила ананас дома, используя верхушку фрукта, которую нужно открутить и прорастить в воде. Ананас требует обильного полива, но без чрезмерного количества влаги, чтобы избежать гнилостных заболеваний.