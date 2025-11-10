Ноябрь – совсем не время для обрезки кустов, поскольку во многих случаях обрезка в это время способна отрезать будущий цвет, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Избегайте этих 5 пород деревьев: их нельзя сажать возле дома

Какие растения нельзя обрезать в ноябре?

Азалия и рододендрон – эти кусты начинают формировать цветочные почки сразу после весеннего цветения. Если их обрезать осенью, то в следующем сезоне можете не увидеть уже ни одного бутона.

Камелия, магнолия, сирень – раскидистые побеги хочется в этих цветах немного обрезать, но на них заложены уже будущие цветы. Осенняя обрезка лишь уничтожит эти бутоны.



Сирень осенью обрезать не стоит / Фото Pexels

Форзиция и садовый жасмин – кустарники имеют цветение на прошлогодних побегах или уже сформированных бутонах, поэтому преждевременная обрезка может оставить их без цветов.

В ноябре стоит отказаться от укорачивания ветвей. Позвольте растению уже спокойно перезимовать без стресса. Можно подумать о мульчировании, защитить деревья от морозов, или убрать опавшие листья вокруг. Обрезку лучше планировать весной сразу после цветения, когда риски для деревьев минимальны.

Ресурс "Загородные будни" пишет, что если в саду есть много ореховых листьев, то выбрасывать их не стоит. Ореховые листья изначально содержат юглон, но после высыхания становятся безопасными и могут использоваться для мульчирования и сохранения влаги в почве. Под грецким орехом можно сажать такие растения, как ирисы, дикий имбирь, дикая герань, папоротник, большая голубая лобелия и астры.

Какие еще лайфхаки стоит знать?