За народними віруваннями є кілька дерев, які мають погану енергетику, але окрім них, є ще інша низка рослин, які погано вплинуть на ділянку біля дому, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Які дерева не можна садити біля дому?

Ясен

Дерева масово уражаються останнім часом смарагдовою ясеновою мокрицею. Щоб дерево росло здоровим, його постійно треба обробляти інсектицидами.

Чорна тополя

Через вразливу деревину, чорна тополя часто піддається грибковим захворюванням. При слабкому вітрі гілки можуть ламатися, тож здатні пошкодити будинок.



Чорну тополю не можна садити біля дому / Фото Pinterest

Груша Каллері

Гілки груші досить ламкі й часто тріскаються під час буревіїв. Окрім того, цвіт груші має специфічний запах, який не всім подобається.

Сріблястий клен

Коріння клену росте дуже близько до поверхні, витісняючи інші рослини так, що може пошкодити тротуари чи фундамент. На невеликій ділянці садити клен не можна, бо гілки можуть пошкодити будинок.

Шовковиця

Солодкі ягоди шовковиці приваблюють птахів, яких може бути занадто багато на подвір’ї. Коріння дерева досить сильне й здатне заважати росту інших рослин.

До слова, старі дрова горять краще, ніж нові, якщо вони добре висушені, із вологістю менше 25%, пише University of Kentucky. Дуб вимагає до двох років сушіння, ясен сохне швидше, а граб потребує від одного до двох років.

