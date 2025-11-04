Взимку улюблена багатьма рослина "тещин язик" росте дуже повільно, тому їй потрібно менше води, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Рослину поливайте лише тоді, коли ґрунт повністю висохне (приблизно раз на місяць).

Як доглядати за сансев’єрією?

Вазон не любить холодних потоків, тому треба тримати його подалі від відчинених вікон чи холодного протягу. Але й не варто тримати рослину близько до опалювальних приладів, бо сухе та гаряче повітря для неї шкідливе.

В опалювальний сезон повітря вдома стає дуже сухим, тому варто використовувати зволожувач повітря, який можна розмістити навіть поруч з сансев’єрією, якій необхідна волога.



Тещин язик потребує особливого догляду взимку / Фото Pexels

Взимку рослина не росте, тому не треба її нічим підживлювати. Добрива можуть лише пошкодити коріння, якщо рослина їх не поглинає. У холодну пору на листі можуть з’явитися білі плями. Уражені листки грибком потрібно обережно видалити.

У теплій кімнаті можуть активуватися мошки, трипси та навіть білокрилки. Якщо ви помітили їх у ґрунті чи на листках, то скористайтеся липкими пастками.

В окремих випадках сансев’єрія може зацвісти навіть взимку, що може бути ознакою стресу. У такому разі перевірте, чи достатньо в ґрунті води. Ймовірно, навесні її доведеться пересадити.

До слова, сансев'єрія є однією з найбільш стійких та найадаптованіших кімнатних рослин, що можна тримати вдома, пише Express. Особливо ефективно зміїна рослина бореться з конденсатом та надлишком вологи завдяки товстому, вертикальному листю.

