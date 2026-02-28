Їх постійно кладуть у морозилку, а дарма: які продукти не варто заморожувати

У морозильну камеру часто кладуть продукти, які після розморожування втрачають нормальну текстуру. Вони стають водянистими або розшаровуються, м’якнуть та змінюють смак.

Хоч продукт не зіпсований, але для звичного використання вже не підходить, повідомляє Safe food. Є кілька популярних продуктів, які люди найчастіше заморожують "про запас", а потім шкодують.

Що краще не класти в морозилку?

Огірки та листя салату. Після розморожування вони стають м’якими, водянистими й втрачають хрускіт. Для салату чи нарізки це вже не той продукт.

Правила зберігання у морозилці / Фото Unsplash

Сира картопля. Її теж часто намагаються зберегти в морозилці, особливо очищену. Після розморожування картопля змінює структуру – м’якоть стає "ватяною", часто темніє, а під час приготування поводиться непередбачувано. Виняток – спеціально підготовлені заморожені напівфабрикати, але не звичайна сира картопля з кухні.

Йогурт і м’які молочні продукти. Багато хто ставить у морозилку йогурт, сметану або кисломолочний сир. Після розморожування вони часто розшаровуються.

Майонез і салати на майонезі. Тут проблема майже гарантована. Емульсія руйнується, соус відділяється, а салат стає рідким і неапетитним. Те саме часто трапляється з готовими намазками та салатами, де є майонезна заправка.

Яйця в шкаралупі (і варені яйця). Це дуже поширена помилка, особливо коли яєць багато. Сире яйце в шкаралупі в морозилці може тріснути, бо рідина всередині розширюється. Варене після розморожування часто стає гумовим за текстурою.

Що добре зберігається в морозилці?

Морозилка справді корисна, якщо класти туди правильні продукти, інформує Fda. Добре переносять заморожування м’ясо, риба, фарш, більшість ягід для компотів і випічки, хліб, бульйони, готові соуси без майонезу, а також багато страв після термічної обробки.

Тут важлива не лише сама їжа, а й упаковка – герметична, щільна, з мінімумом повітря. Також зручно заморожувати заготовки для швидкого приготування – порізане м’ясо, сформовані котлети, вареники, млинці без ніжної кремової начинки, натертий сир для запікання, порційні супи.

