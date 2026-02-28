Хоть продукт не испорчен, но для привычного использования уже не подходит, сообщает Safe food. Есть несколько популярных продуктов, которые люди чаще всего замораживают "про запас", а потом жалеют.

Что лучше не класть в морозилку?

Огурцы и листья салата. После размораживания они становятся мягкими, водянистыми и теряют хруст. Для салата или нарезки это уже не тот продукт.

Правила хранения в морозилке / Фото Unsplash

Сырой картофель. Его тоже часто пытаются сохранить в морозилке, особенно очищенный. После размораживания картофель меняет структуру – мякоть становится "ватной", часто темнеет, а во время приготовления ведет себя непредсказуемо. Исключение – специально подготовленные замороженные полуфабрикаты, но не обычная сырая картошка с кухни.

Йогурт и мягкие молочные продукты. Многие ставят в морозилку йогурт, сметану или творог. После размораживания они часто расслаиваются.

Майонез и салаты на майонезе. Здесь проблема почти гарантирована. Эмульсия разрушается, соус отделяется, а салат становится жидким и неаппетитным. То же самое часто случается с готовыми намазками и салатами, где есть майонезная заправка.

Яйца в скорлупе (и вареные яйца). Это очень распространенная ошибка, особенно когда яиц много. Сырое яйцо в скорлупе в морозилке может треснуть, потому что жидкость внутри расширяется. Вареное после размораживания часто становится резиновым по текстуре.

Что хорошо хранится в морозилке?

Морозилка действительно полезная, если класть туда правильные продукты, информирует Fda. Хорошо переносят замораживание мясо, рыба, фарш, большинство ягод для компотов и выпечки, хлеб, бульоны, готовые соусы без майонеза, а также многие блюда после термической обработки.

Здесь важна не только сама еда, но и упаковка – герметичная, плотная, с минимумом воздуха. Также удобно замораживать заготовки для быстрого приготовления – порезанное мясо, сформированные котлеты, вареники, блины без нежной кремовой начинки, натертый сыр для запекания, порционные супы.

