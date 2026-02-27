Джинси — важлива частина гардероба, яка цінується за практичність та довговічність. Проте навіть найміцніший денім можна зіпсувати всього за кілька циклів прання, якщо ігнорувати базові правила догляду, розповідає Morele.

Яка помилка при пранні псує джинси?

Головний ворог ваших улюблених штанів – висока температура води та інтенсивний віджим. Саме гаряча вода найшвидше руйнує структуру ниток, вимиває барвник і призводить до того, що річ "сідає", а агресивне прокручування в барабані залишає на тканині некрасиві заломи та білі смуги.

Джинси важливо правильно прати / Фото Pixabay

Щоб джинси роками зберігали свій первинний вигляд і насичений колір, дотримуйтесь простих, але ефективних порад.

Обирайте холодну воду

Температура не має перевищувати 30 градусів, щоб волокна еластану не втрачали пружність.

Підготуйте річ

Завжди застібайте ґудзики та блискавки, а потім вивертайте джинси навиворіт перед завантаженням у машинку.

Делікатність понад усе

Використовуйте рідкі гелі замість порошків і встановлюйте мінімальну кількість обертів для віджиму.

Як правильно сушити джинси?

Уникайте батарей та прямих сонячних променів. Денім має сохнути природним шляхом у затінку, наголошує Onet.

Пам’ятайте, що джинсова тканина не любить частого контакту з водою. Якщо на штанах немає серйозних забруднень, краще просто провітрити їх або скористатися відпарювачем, щоб освіжити вигляд.

Які поради варто зберегти?