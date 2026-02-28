Хоч продукт не зіпсований, але для звичного використання вже не підходить, повідомляє Safe food. Є кілька популярних продуктів, які люди найчастіше заморожують "про запас", а потім шкодують.

Що краще не класти в морозилку?

Огірки та листя салату. Після розморожування вони стають м’якими, водянистими й втрачають хрускіт. Для салату чи нарізки це вже не той продукт.

Правила зберігання у морозилці / Фото Unsplash

Сира картопля. Її теж часто намагаються зберегти в морозилці, особливо очищену. Після розморожування картопля змінює структуру – м’якоть стає "ватяною", часто темніє, а під час приготування поводиться непередбачувано. Виняток – спеціально підготовлені заморожені напівфабрикати, але не звичайна сира картопля з кухні.

Йогурт і м’які молочні продукти. Багато хто ставить у морозилку йогурт, сметану або кисломолочний сир. Після розморожування вони часто розшаровуються.

Майонез і салати на майонезі. Тут проблема майже гарантована. Емульсія руйнується, соус відділяється, а салат стає рідким і неапетитним. Те саме часто трапляється з готовими намазками та салатами, де є майонезна заправка.

Яйця в шкаралупі (і варені яйця). Це дуже поширена помилка, особливо коли яєць багато. Сире яйце в шкаралупі в морозилці може тріснути, бо рідина всередині розширюється. Варене після розморожування часто стає гумовим за текстурою.

Що добре зберігається в морозилці?

Морозилка справді корисна, якщо класти туди правильні продукти, інформує Fda. Добре переносять заморожування м’ясо, риба, фарш, більшість ягід для компотів і випічки, хліб, бульйони, готові соуси без майонезу, а також багато страв після термічної обробки.

Тут важлива не лише сама їжа, а й упаковка – герметична, щільна, з мінімумом повітря. Також зручно заморожувати заготовки для швидкого приготування – порізане м’ясо, сформовані котлети, вареники, млинці без ніжної кремової начинки, натертий сир для запікання, порційні супи.

