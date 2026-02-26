Незалежно від типу морозильної камери, з часом на стінках та полицях з’являється шар інею, пише Petit Chef. Це не лише ускладнює доступ до продуктів, але й змушує частіше проводити розморожування. Саме тут на допомогу приходить фольга.

Навіщо фольгу класти в морозильну камеру?

Якщо льоду небагато, достатньо розмістити листи фольги всередині морозильної камери. Якщо ж криги вже накопичилося багато, то спершу треба повністю розморозити пристрій, а після очищення застелити внутрішні поверхні алюмінієвими листами.

Перед цим продукти треба вийняти з морозильної камери, тоді розкласти фольгу по стінках, на дно й верхні частини, а після цього – повернути продукти на місце. Алюмінієвий шар створює бар’єр, який перешкоджає накопиченню льоду й зменшує потребу в частому розморожуванні.



Фольга зменшує накопичення льоду в морозилці / Фото Pexels

Фольгу також можна застосувати і для висувних ящиків. Якщо вистелити їх фольгою, то очищення стане простішим. Достатньо буде лише замінити листи на нові.

Окрім того, накопичення льоду на морозильній камері непомітно збільшує рахунки за електроенергію та скорочує термін служби приладу. Якщо льоду багато, то морозильна камера починає працювати інтенсивніше, щоб зберегти продукти холодними.

Тому саме завдяки фользі вдасться підтримувати морозильну камеру в охайному стані й уникати зайвих клопотів з льодом.

Як використовувати фольгу в побуті?

Алюмінієва фольга ефективно видаляє мінеральні відкладення з кранів завдяки абразивній дії, не дряпаючи метал, пише Apartent Therapy. Для очищення крана фольгу треба зім’яти в кульку, змочити водою та обережно протерти поверхню, а потім витерти насухо.

Фахівці зазначають, що такий метод чудово підходить для класичних хромованих змішувачів. Фольга швидко прибирає тьмяність та повертає металу дзеркальний блиск.

