Тюльпани – неймовірне доповнення до будь-якої клумби чи саду. Але чимало дачників помилково переконані, що для того, аби отримати весняне цвітіння, слід висадити цибулини заздалегідь, ще восени, пише Better Homes&Gardens.

Цікаво Такого врожаю буряку ви ще в житті не бачили: які рослини треба посадити поруч з ним

Як домогтися цвітіння після весняної посадки тюльпанів?

Попри те, що тюльпани в ідеалі все ж слід садити восени, іноді зробити це не вдається. Для тюльпанів, як і для нарцисів та крокусів, холодний період є вирішальним для розвитку і квітів, і цибулин. Без цього тюльпани можуть виростити листя, але, цілком ймовірно, взагалі не цвістимуть.

Але домогтися красивих квітів все ж можливо навіть з весняною посадкою. І ось які є варіанти дій.

Садіть дуже рано

Якщо у вас залишилися цибулини з осені, ви все ще можете посадити їх рано навесні. Якщо ґрунт холодний, але промерз неглибоко, тоді все ще є шанс.

Купіть попередньо охолоджені цибулини

На щастя, зараз не так складно купити цибулини, що вже були попередньо охолоджені – а це значить, що можна висадити їх навесні, і тоді про цвітіння не потрібно перейматися взагалі.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Охолодіть цибулини тюльпанів самостійно

Якщо в холодильнику є трохи місця, можна влаштувати "штучну зиму" для тюльпанів прямо вдома. Цибулини потрібно покласти в паперовий чи сітчастий пакет для цибулі, а тоді помістити у холодильник.

Головне – не кладіть їх у ящик з фруктами й овочами, адже ті під час достигання можуть виділяти газ етилен, що пошкодить цибулини тюльпанів.

Що зробити з тюльпанами після цвітіння?

Догляд за тюльпанами після того, як вони відцвітуть, не менш важливий для наступних років, ніж безпосередньо посадка. Після цвітіння цибулини радять підживити органічними добривами, аби дати їм невеликий поштовх до росту, пише Martha Stewart.

Окрім того, головки квітів, що відцвіли, потрібно обрізати – таким чином рослина не витрачатиме сили на виробництво насіння. А ось листя обрізати не слід – краще дати йому відмерти природним шляхом: зазвичай це займає 4 – 6 тижнів.

Що ще слід знати дачникам?