Є простий спосіб, який допоможе перевірити, чи ви не перестаралися, пише Good Houskeeping.

Читайте також Рушники стануть м’якими та з гарним запахом: блогерка розповіла 4 дієві лайфхаки

Яке правило однієї руки врятує пральну машинку?

Експерти радять орієнтуватися на елементарне правило. Після завантаження білизни у барабані має залишитися місце для вашої руки. Якщо долоня вільно просувається всередину і нею навіть можна поворухнути – обсяг обрано правильно.

Такий простір дозволяє речам вільніше рухатися у воді з миючим засобом, та й менша кількість вбрання забезпечує кращу якість. До того ж одяг буде менше тертися один об одного, тож довше зберігатиме вигляд та форму. Якщо ж рука буде ледве проходити чи взагалі не поміститься, то частину речей краще відкласти.



Перед пранням треба перевірити завантаженість рукою / Фото Pexels

Фахівці радять бути обережними з об’ємними та важкими виробами – обтяженими чи масивними ковдрами. Навіть якщо виробник дозволяє машинне прання, варто зважати на можливості техніки. Занадто важкий виріб може призвести до надмірного навантаження на механізм.

Схожий принцип працює і з сушаркою. Її місткість менша, ніж у пральної машини, тому перезавантаження призведе до того, що речі висохнуть нерівномірно, з’являться зайві складки, при цьому зростуть витрати електроенергії. Якщо білизни багато, то її краще розділити на кілька циклів, щоб зберегти техніку та одяг.

Які речі зіпсуються в холодній воді?

Ганчірки, губки та спеціальні насадки на швабри не слід прати у холодній воді, оскільки мікроби можуть залишитися, пише Real Simple. Одяг, що потенційно забруднений фекаліями, рушники, килимки для ванної, спортивний одяг та підстилки для домашніх тварин рекомендується прати у гарячій воді для ефективного очищення.

Що ще варто знати?