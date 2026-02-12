Есть простой способ, который поможет проверить, не переусердствовали ли вы, пишет Good Houskeeping.

Читайте также Полотенца станут мягкими и с хорошим запахом: блогер рассказала 4 действенных лайфхака

Какое правило одной руки спасет стиральную машинку?

Эксперты советуют ориентироваться на элементарное правило. После загрузки белья в барабане должно остаться место для вашей руки. Если ладонь свободно продвигается внутрь и ею даже можно пошевелить – объем выбран правильно.

Такое пространство позволяет вещам свободнее двигаться в воде с моющим средством, да и меньшее количество одежды обеспечивает лучшее качество. К тому же одежда будет меньше тереться друг о друга, поэтому дольше сохранять вид и форму. Если же рука будет едва проходить или вообще не поместится, то часть вещей лучше отложить.



Перед стиркой надо проверить загруженность рукой / Фото Pexels

Специалисты советуют быть осторожными с объемными и тяжелыми изделиями – утяжеленными или массивными одеялами. Даже если производитель позволяет машинную стирку, стоит учитывать возможности техники. Слишком тяжелое изделие может привести к чрезмерной нагрузке на механизм.

Похожий принцип работает и с сушилкой. Ее вместительность меньше, чем у стиральной машины, поэтому перезагрузка приведет к тому, что вещи высохнут неравномерно, появятся лишние складки, при этом возрастут затраты электроэнергии. Если белья много, то его лучше разделить на несколько циклов, чтобы сохранить технику и одежду.

Какие вещи испортятся в холодной воде?

Тряпки, губки и специальные насадки на швабры не следует стирать в холодной воде, поскольку микробы могут остаться, пишет Real Simple. Одежда, потенциально загрязненный фекалиями, полотенца, коврики для ванной, спортивная одежда и подстилки для домашних животных рекомендуется стирать в горячей воде для эффективной очистки.

Что еще стоит знать?