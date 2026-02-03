Завантажити білизну у пральну машину дуже просто: лише покласти одяг у барабан та засипати порошок у відповідний відділ. Втім, саме з останнім часто виникають проблеми, пише Real Simple.

Цікаво Як вберегти вікна від запотівання і плісняви: потрібні лише натуральні засоби

Скільки порошку потрібно додавати до прання?

Дивна річ щодо прального порошку полягає в тому, що ми не бачимо одяг безпосередньо під час прання. А це означає, що кількість порошку доводиться визначати на око – і ситуація стає ще складнішою, враховуючи те, що порошки різних марок діють по-різному.

Тут потрібно враховувати й ще кілька факторів – наскільки брудний ваш одяг, скільки речей водночас ви перете та наскільки жорстка вода. Якщо ви живете у районі з жорсткою водою, мийного засобу знадобиться трохи більше.

Загальне правило – 2 – 3 столові ложки рідкого засобу чи порошку зазвичай достатньо для одного середнього завантаження пральної машини. Втім, мийні засоби відрізняються – і тому завжди бажано читати етикетку на упаковці, адже зазвичай там вказують, скільки засобу краще використовувати за раз.

Виявляється, використання великої кількості мийного засобу швидко і істотно зношує ваш одяг, адже залишки мила погано змиваються, і часто залишаються у волокнах, руйнуючи їх. Всього за кілька циклів прання це призводить до того, що тканина тьмяніє.

Як зрозуміти, що ви використовуєте забагато мийного засобу?

Сучасні пральні машини є набагато більш енерго– та водоефективними, ніж ті, що існували десятиліття тому. І це означає, що використовувати так багато засобу для прання вже не потрібно, пише Martha Stewart. Його надлишок тільки негативно вплине і на чистоту одягу, і на ефективність пральної машини.

Одна з ознак, що засобу надто багато – це накопичення залишків мила на стінках пральної машини та запах цвілі. Окрім того, рушники та решта одягу не так добре вбиратимуть вологу.

Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?