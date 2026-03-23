Ламкість, посічені кінчики, сухість – це проблеми, які часто не може розв’язати навіть найкращий кондиціонер. І однією з основних причин може бути вкладання волосся за допомогою плойки чи вирівнювача волосся. Саме тому не варто недооцінювати важливість термозахисту, пише Only my Health.

Для чого взагалі потрібен термозахист?

Під впливом тепла у волоссі відбувається низка фізичних та навіть хімічних змін – і деякі з них мають досить тривалі наслідки.

На молекулярному рівні волосся складається з різних білків, і кератин є одним з найважливіших – і ці білки утримуються разом кількома типами зв’язків. А тепло від інструментів для укладання є досить інтенсивним, аби ці зв’язки розривалися – саме завдяки цьому пасма й набувають нової форми.



Високі температури можуть пошкодити волосся / Фото Pexels

Вже після охолодження волосся зв’язки відновлюються та фіксують засічку. Але якщо використовувати термічне укладання надто часто, відновлювальна здатність волосся страждає, і зміни текстури та цілісності кожної волосини можуть стати незворотними. Це зрештою призводить до дуже серйозної проблеми – ламкості, розповідає дерматологиня Адіті Джайн.

А ось термозахист допомагає уповільнити швидкість, з якою тепло надходить до волосяних волокон. Відтак зменшується прямий та інтенсивний вплив тепла, і в результаті воно рівномірніше розподіляється по усьому стрижню волосини.

Спрей vs крем: який термозахист найкращий?

Однозначної правильної відповіді на це питання просто не існує – і орієнтуватися потрібно відразу на кілька факторів: тип волосся, його стан та жирність шкіри голови. Обидва варіанти термозахисту мають свої переваги та недоліки, пише AOL.

Зокрема, спрей надзвичайно легкий до застосування – його можна легко нанести на вологе волосся. Він не обтяжує його, але тримається слабше та може вкривати пасма нерівномірно.

Натомість крем – густіший, часто містить олії чи силікони, і наносити його потрібно руками. Цей варіант термозахисту стійкіший та щільніший, але може обтяжити волосся та зробити зачіску "пласкою".

Для того, аби термозахист дав найкращий результат, слід зважити на тип волосся:

тонке – найкраще працюватиме легкий спрей;

жирне – спрей буде оптимальним варіантом;

сухе – варто обрати креми з живильними оліями;

густе – ідеально підійдуть креми та лосьйони;

кучеряве – креми з ефектом зволоження.



Спреї підходять для тонкого волосся / Фото Pexels

На що ще звернути увагу?

Далеко не всі термозахисти однакові, і вони відрізняються один від одного не лише консистенцією. Під час вибору обов’язково врахуйте склад засобу, пише Woman`s Health.

Справді ефективні формули термозахисту мають поєднувати традиційні плівкоутворювальні речовини (наприклад, силікони та полімери) з поживними інгредієнтами: білками, рослинними оліями та екстрактами.

Також варто шукати продукти, що містять рослинні антиоксиданти – наприклад, арганову олію, екстракт листя агави тощо. Це допоможе нейтралізувати вільні радикали від впливу ультрафіолету та забруднення.

А ось важких формул із високим вмістом силікону краще уникати. Вони часто просто вкривають волосся, не забезпечуючи якісного живлення.

Як правильно наносити термозахист?

Для того, аби ваш захист працював дійсно ефективно, потрібно не тільки правильно його обрати, але розібратися, як же його використовувати. У цьому допоможуть кілька елементарних порад.

Наносьте термозахист після миття волосся, поки воно ще вологе, аби найкраще його розподілити.

Уникайте коренів, натомість зосередьтеся на кінчиках та довжині локонів – це допоможе уникнути жирності.

Використовуйте помірну кількість засобу, адже його надмір тільки обтяжить зачіску та створить брудний, неохайний вигляд.

