Японський лайфхак для м'якості та чистоти рушників часто використовують і в готелях – він допомагає підтримувати білизну в ідеальному порядку, пише Express. І для цього потрібен тільки 1 інгредієнт, що коштує копійки.

Як прати рушники, щоб булли м'які і білі?

Рушники стають жорсткими та шорсткими з кількох причин, і одна з них – це використання великої кількості мийного засобу. Також сушіння на вулиці та проживання у місцевості з жорсткою водою можуть вплинути на якість прання. І кілька дрібничок з вашої кухні можуть виправити ситуацію дуже швидко.

Для того, аби рушники роками залишалися чистими та ідеальними, потрібно використовувати оцет та харчову соду. Разом з рідким мийним засобом додайте 250 мілілітрів оцту у барабан пральної машини та періть як зазвичай.

А для того, аби використати харчову соду, її потрібно просто змішати з пральним порошком. Ці два домашні засоби допомагають пом'якшити волокна рушників та позбутися усього бруду, що в'їдається надто глибоко для мийних засобів. Всього 1 – 2 прання таким способом – і рушники виглядатимуть як новенькі.

А японські господині під час прання рушників ще й виставляють додаткові налаштування у пральній машині, пише Japan Living Guide. Зокрема, встановіть більшу кількість води – адже для збереження пухнастості потрібно багато води. І автоматичні налаштування можуть не враховувати водопоглинальну здатність рушників – і це призведе до того, що в рушниках залишиться мийний засіб.

Важливо! Головне правило під час прання рушників – уникайте використання пом'якшувача для тканини. Попри те, що може видаватися, ніби він ідеально підходить для завдання пом'якшити рушники, насправді він тільки нашкодить. Пом'якшувач створює плівку на рушниках, і вони не можуть якісно вбирати вологу.

