Причина криється не в рушниках, а в звичайних помилках під час догляду, йдеться в інстаграм-дописі Софії Сізової.

Блогерка часто ділиться домашніми порадами, тож розповіла кілька лайфхаків, які допоможуть текстилю повернути м’якість та приємний запах. За її словами, не обов’язково купувати дорогі засоби. Достатньо змінити кілька звичок у пранні та сушінні. Лише чотири кроки – і рушники знову стануть м’якими на дотик та зберігатимуть чистий аромат довше.

Як прати рушники, щоб вони були м’які?

Оцет замість кондиціонера

Додавайте половину склянки столового оцту у відсік для кондиціонера - він пом’якшує тканину й прибирає неприємні запахи.

Правильна температура прання

Прати рушники треба при температурі 40 – 60°C. Таким чином вони краще відперуться й не будуть жорсткими.

Очищення пральної машини лимонною кислотою

Час від часу пральну машину треба очищувати. Необхідно 2 столові ложки лимонної кислоти додати прямо в барабан, а половину склянки – у контейнер для порошку. Тоді потрібно запустити холосте прання, щоб прибрати накип і запахи.

Не перевантажуйте барабан

Рушники у барабані повинні вільно крутитися. Таким чином вони краще випираються й залишаються пухнастими.

Прості лайфхаки для прання рушників: дивіться відео

Який інгредієнт робить магію з рушниками?

Ресурс Kobieta Onet пише, що треба додати дві ложки соди до барабана пральної машини, щоб рушники залишалися пухкими. Також вони радять рушники сушити в сушильній машині або в місці без прямих сонячних променів, щоб зберегти їх ніжність.

