У поєднанні з кількома краплями засобу для миття посуду вона перетворюється на простий, але дієвий очищувач, пише 24 Канал з посиланням на Іnteria. Він допоможе впоратися з жиром, нальотом без зайвих труднощів.

Як прибрати дім за допомогою соди?

Сода з додаванням рідини для миття посуду чудово допоможе відмити плиту, духовку та мікрохвильовку. Саме там найчастіше накопичується пригорілий жир, який важко відмити звичайною губкою.

Для цього варто змішати соду з невеликою кількістю води й додати трохи засобу для миття посуду, щоб утворилася густа паста. Далі її слід нанести на забруднену поверхню та залишити на деякий час. Потім зніміть пасту та бруд м’якою губкою.

Сода – найкращий помічник на кухні / Фото Unsplash

Не менш ефективно сода працює й проти вапняного нальоту. Для очищення чайника її всипають у воду, доводять до кипіння, добре перемішують і зливають розчин. За потреби процедуру повторюють, а наприкінці ретельно промивають чайник чистою водою.

Окрема проблема на кухні – шви між плиткою. Тут також допоможе сода. Нанесіть на плитку пасту, злегка збризніть теплою водою. Через кілька хвилин шви очистіть щіткою. Поверхня помітно світлішає без агресивної хімії.

Сода стане у пригоді й для боротьби із запахами. Відкрита миска з порошком у холодильнику поглинає сторонні аромати, а сухе посипання содою тканин, килимків чи взуття допомагає швидко освіжити їх.

Чому не можна поєднувати харчову соду з оцтом?

Хімічна назва харчової соди – бікарбонат натрію, а оцту – оцтова кислота, інформує Wzdrowymdomu. Змішування цих двох речовин призводить до бурхливої ​​реакції, в результаті якої утворюються ацетат натрію, вуглекислий газ і вода.

Ацетат натрію має слаболужний pH і, на жаль, не є ефективним засобом для чищення.

