Про універсальність горілки більшість навіть не здогадуються, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Завдяки простому складу (вода та етанол), а ще відсутності барвників та ароматизаторів, горілка діє як натуральний знежирювач та дезінфектор. Крім виведення плісняви, горілку можна використовувати в багатьох побутових справах.

Як використовувати горілку в побуті?

Видалення плісняви

Горілка є чудовим природним засобом проти грибка. Потрібно розпилити напій на уражену ділянку (плитка чи душова кабіна), залишити на 10 хвилин, а тоді протерти щіткою. На відміну від віблювача, горілка не подразнює слизові та не пошкоджує поверхні.

Зняння наклейок та залишків клею

Етикетки на банках та липкі сліди після цінників легко прибрати звичайною горілкою. Достатньо нею намочити серветку, прикласти на хвилину й протерти. Клей розчиниться швидко без будь-яких зусиль.

Освіження та дезінфекція взуття

У спортивному чи повсякденному взутті накопичується запах через бактерії та вологу. Потрібно розпилити всередину трохи горілки й залишити висохнути. За ніч аромат зникне.



Горілка дезінфікує поганий запах взуття / Фото Pexels

Чистота скла й дзеркал без розводів

Горілка підходить для миття скляних поверхонь, бо швидко випаровується та не залишає смуг. Її потрібно змішати з дистильованою водою в однаковій пропорції, нанести на поверхню, а тоді протерти серветкою з мікрофібри. Після такого засобу дзеркала та вікна будуть блистіти.

Догляд за ювелірними виробами

Прикраси можна легко очистити горілкою. Опустіть їх у розчин на кілька хвилин, а тоді акуратно почистіть щіткою.

Повернення блиску металу

Хром, нержавійка, ручки та змішувачі досить легко очищуються лише кількома рухами. Нанесіть горілку на тканину й протріть, щоб зняти наліт, жирність та відбитки пальців.

