В сочетании с несколькими каплями средства для мытья посуды она превращается в простой, но действенный очиститель, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia. Он поможет справиться с жиром, налетом без лишних трудностей.

Интересно Чтобы росла пышная и красивая: когда можно обрезать елку

Как убрать дом с помощью соды?

Сода с добавлением жидкости для мытья посуды прекрасно поможет отмыть плиту, духовку и микроволновку. Именно там чаще всего накапливается пригоревший жир, который трудно отмыть обычной губкой.

Для этого следует смешать соду с небольшим количеством воды и добавить немного средства для мытья посуды, чтобы образовалась густая паста. Далее ее следует нанести на загрязненную поверхность и оставить на некоторое время. Затем снимите пасту и грязь мягкой губкой.

Сода – лучший помощник на кухне / Фото Unsplash

Не менее эффективно сода работает и против известкового налета. Для очистки чайника ее всыпают в воду, доводят до кипения, хорошо перемешивают и сливают раствор. При необходимости процедуру повторяют, а в конце тщательно промывают чайник чистой водой.

До речі, знайти засоби для миття посуду, побутову хімію, кисневий порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще ганчірки, серветки, губки і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Отдельная проблема на кухне – швы между плиткой. Здесь также поможет сода. Нанесите на плитку пасту, слегка сбрызните теплой водой. Через несколько минут швы очистите щеткой. Поверхность заметно светлеет без агрессивной химии.

Сода пригодится и для борьбы с запахами. Открытая миска с порошком в холодильнике поглощает посторонние ароматы, а сухое посыпание содой тканей, ковриков или обуви помогает быстро освежить их.

Почему нельзя сочетать пищевую соду с уксусом?

Химическое название пищевой соды – бикарбонат натрия, а уксуса – уксусная кислота, информирует Wzdrowymdomu. Смешивание этих двух веществ приводит к бурной реакции, в результате которой образуются ацетат натрия, углекислый газ и вода.

Ацетат натрия имеет слабощелочной pH и, к сожалению, не является эффективным чистящим средством.

Советы, которыми стоит воспользоваться