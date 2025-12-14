Миття холодильника – це не найприємніше завдання, і тому чимало людей намагаються відкладати його на потім так довго, наскільки це можливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Чому з холодильника йде неприємний запах?

Піддон для води

Перед тим як повністю відімкнути холодильник з мережі та розморозити його, уважно огляньте піддон для води, особливо задню частину нижнього – його важко побачити, і тому ви можете й не підозрювати, що він потребує ретельного чищення.

Наприклад, могла протекти упаковка з м'ясом, і рідина, що затекла у піддон, даватиме неприємний запах.

Полиці

Якщо ви вже почистили піддон, а запах все ще лишився, саме час оглянути полиці – на них також можуть накопичуватися протікання та залишки їжі. Полиці періодично потрібно витягати та чистити, пише Martha Stewart.

Щілини між шухлядами

Навіть після того, як ви витягнете всі полиці, легко пропустити кілька щілин чи отворів у закутках холодильника. Їх також потрібно почистити – зробити це можна за допомогою дистильованого оцту, якщо ви не хочете використовувати побутову хімію.

Морозильна камера

Дивний запах у вашому холодильнику може йти зовсім не з нього, а з морозилки. У більшості холодильників "холод" виходить з морозильної камери через вентиляційний отвір – і якщо у вашій морозилці зберігається чимало старої "ароматної" їжі, це може стати джерелом смороду.

Льодогенератор

Якщо у вашому холодильнику є спеціальний механізм для вироблення льоду, в нього могла потрапити цвіль. У такому випадку запах буде далеко не найприємнішим.

