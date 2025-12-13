Ялинка – не надто вибагливе в догляді дерево, тому помилково може скластися враження, що обрізати її можна в будь-який момент. Чи справді це так – розповідає 24 Канал з посиланням на Muratordom.
Чи треба обрізати ялинку?
Ялинка абсолютно нічим не відрізняється віл інших дерев, тож обрізати її гілля – цілком доречне заняття. Так дерево буде не лише здоровішим, а й матиме красиву форму.
Ялинки можна обрізати до перших морозів / Фото Pixabay
Як і всі хвойні дерева, ялинки найкраще обрізати пізньою осінню або ранньою весною. Але є й гарні новини – поки немає сильних морозів, то обрізка ялинці не зашкодить.
Як правильно обрізати ялинку?
Обрізку ялинки варто починати зверху, і поступово рухатися вниз. Кут обрізування гілок – 45 градусів, робіть надріз вище бруньки або вузла, радить портал E-botanica.
Намагайтеся зберегти природну форму дерева. А ще не варто видаляти понад третину гілки за один раз – це може бути небезпечно для дерева.
