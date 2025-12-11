Вологе чи й зовсім мокре взуття – це вічна проблема осені та зими. Але навіть після того, як взуття висихає, залишається одна проблема – сморід. На щастя, не потрібно нічого купувати, аби розібратися з нею, повідомляє 24 Канал з посиланням на Apartment Therapy.
Навіщо класти лаврове листя у взуття?
Ще на початку сезону ви можете помітити, що зимове взуття має далеко не найприємніший запах: через пітніння та погану погоду у черевиках накопичується волога – а це просто ідеальне середовище для розмноження багатьох бактерій.
І навіть після того, як взуття висихає, бактерії залишаються, спричиняючи масу неприємностей. Втім, всього один лайфхак з сушеним лавровим листям допоможе позбутися їх. Лавровий лист – це справжній природний дезодорант, що не тільки допомагає позбутися неприємних запахів, але й наповнить ваше зимове взуття приємним трав'яним ароматом.
Та на цьому користь від лаврового листя не закінчується – лаврове листя можна класти у кишені зимової куртки, адже воно ефективно відлякує шкідників. Тож якщо ви побоюєтеся через міль в коморі, всього кілька листочків з кухонної шафки можуть назавжди розв'язати цю проблему.
До слова, у лаврового листя може бути й ще кілька незвичних, але дуже корисних застосувань, пише House Digest.
- Прибирання поверхонь. Поєднайте харчову соду та лавровий лист з водою, аби створити ідеальний засіб для боротьби з надокучливими жирними плямами.
- Відбіліть білизну. Це може виявитися практично неймовірним, але лавровий лист можна використати для відбілення білизни, адже натуральні сполуки усувають тьмяність забрудненого білого одягу.
- Відлякайте тарганів. Лавровий лист має сильний специфічний запах, який може подобатися людям, але таргани його бояться.
Які ще лайфхаки потрібно знати?
Взимку водії стикаються з ще однією проблемою – лобове скло через низьку температуру замерзає. Втім, уникнути цієї неприємності простіше, ніж може здатися – потрібно лиш тримати у бардачку одну річ.
