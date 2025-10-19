Чавунні сковорідки – це популярний вибір на кухнях, адже вони довговічні та надійні. Втім, вони також схильні до появи іржі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як почистити чавунну сковорідку від іржі?

Чавунні сковорідки ідеально підходять для багатьох завдань – підсмажування м'яса та риби, тушкування, смаження яєць тощо. Здатність чавуну утримувати тепло означає, що приготування відбуватиметься рівномірно, а сама сковорідка залишатиметься теплою довше, ніж в аналогічних пательнях з нержавіючої сталі.

Окрім того, такі сковорідки також мають природне антипригарне покриття, адже нарощують його завдяки "приправленню" дна сковорідки.

Втім, такий посуд також потребує значно ретельнішого догляду, ніж інші типи сковорідок. Для того, аби антипригарний шар зберігався, а сама сковорідка не піддавалася корозії та іржі, потрібно регулярно запікати її у духовці, попередньо змастивши одним простим інгредієнтом.

Цей інгредієнт – це рослинна олія. Приправлення сковороди нею допоможе уникнути багатьох проблем з нею. Та якщо сковорідка вже заіржавіла, розчаровуватися не варто – видалити іржу допоможе продукт з комори.

Потрібно тільки посипати дно сковорідки сіллю, а тоді розрізати одну картоплину навпіл та потерти її половинкою сковороду. Цей простий метод допоможе прибрати чимало складних забруднень. Але замість солі також можна використати і харчову соду, пише The Spruce. Цей природний засіб діятиме як абразив та ніжно відчистить плями іржі, не пошкоджуючи поверхню сковороди.

