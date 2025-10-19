Чугунные сковородки – это популярный выбор на кухнях, ведь они долговечны и надежны. Впрочем, они также подвержены появлению ржавчины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Как быстро помыть вытяжку: секреты идеальной чистоты от профессионалов

Как почистить чугунную сковородку от ржавчины?

Чугунные сковородки идеально подходят для многих задач – поджаривания мяса и рыбы, тушения, жарки яиц и тому подобное. Способность чугуна удерживать тепло означает, что приготовление будет происходить равномерно, а сама сковородка будет оставаться теплой дольше, чем в аналогичных сковородках из нержавеющей стали.

Кроме того, такие сковородки также имеют естественное антипригарное покрытие, ведь наращивают его благодаря "приправке" дна сковородки.

Впрочем, такая посуда также требует значительно более тщательного ухода, чем другие типы сковородок. Для того, чтобы антипригарный слой сохранялся, а сама сковородка не подвергалась коррозии и ржавчине, нужно регулярно запекать ее в духовке, предварительно смазав одним простым ингредиентом.

Этот ингредиент – это растительное масло. Приправление сковороды им поможет избежать многих проблем с ней. Но если сковородка уже заржавела, разочаровываться не стоит – удалить ржавчину поможет продукт из кладовой.

Нужно только посыпать дно сковородки солью, а потом разрезать одну картофелину пополам и потереть ее половинкой сковороду. Этот простой метод поможет убрать немало сложных загрязнений. Но вместо соли можно использовать и пищевую соду, пишет The Spruce. Это природное средство будет действовать как абразив и нежно отчистит пятна ржавчины, не повреждая поверхность сковороды.

Что еще нужно сделать на кухне?