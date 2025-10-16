Налиплий шар жиру здатен не лише зіпсувати вигляд приладу, але й знизити потужність, пише 24 Канал з посиланням на "Чистоту". Забруднена витяжка створює неприємний запах, тому регулярне чищення витяжки забезпечить комфорт та гарний вигляд.

Читайте також Дверцята духовки стануть як новенькі: елементарний спосіб їх почистити

Чимало людей відкладають процес миття витяжки, бо вважають його дуже складним, однак все набагато простіше, якщо знати послідовність дій та знати, якими саме засобами чистити.

Як ефективно почистити витяжку?

Перед початком миття потрібно обов’язково вимкнути витяжку з розетки. Далі потрібно зняти жирові фільтри та лампи, замочивши їх у спеціальному засобі мінімум на 15 хвилин. Так, чимало людей застосовують копійчані засоби, але для ефективного виведення бруду, краще придбати спеціальний миючий засіб для витяжки.

До речі, знайти засоби для миття витяжки за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Щоб пари від засобу не наповнили кухню, їх можна накрити пакетом чи мискою. Після замочування варто пройтися щіткою й добре промити все водою.



Витяжку можна легко почистити / Фото Pexels

А от вугільні фільтри не миються – їх потрібно замінити. Якщо є можливість – скористайтеся парогенератором. Завдяки цьому щадному та ефективному засобу вдасться очистити важкодоступні зони. Також фахівці радять бути максимально обережними з мотором, дротами та корпусом, не допускаючи потрапляння вологи.

Для тих, хто не має можливості користуватися хімічними спреями, можна скористатися звичайними домашніми засобами, пише Express. Сліди жиру може розчинити звичайний засіб для миття посуду. Його потрібно нанести на вологу губку, а тоді помити нею всю витяжку. У розчині можна навіть залишити витяжку на кілька годин, щоб засіб краще роз’їв жирові відкладення.

Чим відмити жир з духовки?