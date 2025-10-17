Пил псує естетичний вигляд кімнати та навіть згубно впливає на здоров’я, пише 24 Канал з посиланням на "Чистоту". Є один лайфхак, який допоможе дихати свіжим та чистим повітрям.
Чим ефективно витерти пил?
Витерти пил, щоб він не осідав швидко на поверхню можна доволі швидко й просто. Увесь секрет ховається у правильній мікрофібрі та засобі з антистатичним ефектом.
Волога мікрофібра добре збирає пил, не залишаючи ворсу, а антистатик створює захисну плівку, яка уповільнює повторне осідання пилу. Поверхні протирають зверху вниз, щоб пил не переміщувався між зонами. Після прибирання приміщення рекомендовано провітрити на 10 – 15 хвилин.
Пил можна видалити досить просто / Фото Pexels
Прибирання – це не лише про чистоту, але й правильний підхід. Навіть одна помилка, хоч і незначна, може коштувати втраченого часу. Та якщо підійти до справи грамотно, то все буде чистим швидко й без зайвих зусиль.
Видання Real Simple розповіло, як можна приготувати дієвий засіб проти пилу в домашніх умовах. Для розчину потрібен 1 літр води, 2 столові ложки оцту, 2 столові ложки кондиціонера для білизни (він працює як антистатик від пилу) та 10 крапель ефірної олії лаванди чи евкаліпта. У цьому засобі потрібно змочити ганчірку й протерти всі поверхні, де осідає пил.
Як боротися з пилом вдома?
Щоб боротися з появою пилу вдома варто дотримувати простих порад:
Зменшити кількість тканинних речей, штор, килимів – все, що затримує пил. Якщо такі речі є, прати їх або чистити частіше.
Обмежити носіння взуття в приміщенні, використовувати килимки біля входу, щоб менше пилу приносилося ззовні.
Регулярно міняйте фільтри кондиціонерів та вентиляційних систем. При можливості встановіть очисники повітря з HEPA-фільтром.