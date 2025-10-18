Відчистити скло з духовки можна досить просто без хімічних засобів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Фахівці назвали просте рішення, яке здатне впоратися з найбруднішими поверхнями. Вам навіть не знадобиться миючий засіб.

Чим потрібно відчистити духовку?

Допомогти відчистити духовку від жиру може звичайна меламінова губка. Її мікроструктура працює як дрібний наждачний папір, який видаляє бруд механічно, без хімії. Коли губка змочується водою, то пори буквально розбивають частинки жиру й нагару, не залишаючи ніяких подряпин на склі чи металі.

Для очищення духовки потрібно придбати меламінову губку в господарському магазині, змочити її чистою водою й протерти скло духовки круговими рухами. Навіть найстійкіші пригорілі ділянки почнуть сходити на очах. Після основної обробки, потрібно протерти поверхню насухо мікрофібровою серветкою.



Відчистити скло духовки дуже просто / Фото Pexels

Очистка меламіновою губкою є безпечною для дітей і тварин. Вона не має ніякого запаху та випарів. Окрім того, вона зовсім не пошкоджує скло й металеві елементи, а процес усього миття займе не більше 5 хвилин. Простота цього лайфхаку полягає ще й в тому, що ніякі засоби не потрібно змішувати й чекати, щоб вони подіяли.

Ресурс Express зазначає, що очистити скляні дверцята духовки від застарілого жиру можна завдяки таблетці для посудомийної машини. Їх потрібно занурити у теплу воду, щоб розчинити. Альтернативним засобом є харчова сода, яку можна нанести на поверхню духовки, а потім активувати реакцію з білим оцтом.

Чим ще очистити дверцята духовки?