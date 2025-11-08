Кухар Джеррі Джеймс Стоун розповів, що часник може зберігатися досить довго, але для цього потрібно тримати його в прохолодному та сухому місці без підвищеної вологості й надмірного освітлення, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Як довго зберігати часник?

Часник не варто залишати в холодильнику, бо холодна температура призводить до проростання чи гниття, а от темна шухляда може не забезпечувати достатню кількість циркуляції повітря.

Сухе місце з мінімальною вологою та слабким освітленням ідеально підійде для зберігання часнику. Не складайте багато головок часнику занадто щільно, оскільки овочам потрібно забезпечити доступ повітря. Також не варто герметично закривати контейнер.



Часник може залишатися свіжим 6 місяців / Фото Pexels

Наші бабусі зберігали часник кількома цікавими методами, якими досі можна користуватися.

Очистіть часник, засипте його в банку й залийте рослинною олією. Таким чином головки протримаються свіжими до кінця зими.

Пересипте головки сіллю, яка допоможе увібрати зайву вологу й сприятиме тому, що часник не буде псуватися.

А ще можна часник зв’язати між собою в косу чи розмістити в капронові колготки й підвішати в коморі.

Городники з ютубу "Наша дача!" кажуть, що озимий часник потрібно висаджувати вже зараз, щоб отримати гарний врожай.Головне – щоб зубчики часнику встигли засвоїтися у ґрунті до настання сталих морозів.

Які ще лайфхаки треба знати?