Роботи в саду та на городі у листопаді вистачає – та з кількома завданнями слід закінчити раніше, аби не нашкодити рослинам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Що не можна робити на городі у листопаді?

Обрізка рослин

Передусім з обережністю варто ставитися до обрізки рослин – адже невчасна обрізка може залишити їх беззахисними перед морозними місяцями та навіть призвести до того, що рослини загинуть. І є кілька рослин, які у листопаді обрізати особливо небезпечно:

  • Азалії та рододендрони – ці раноцвітні чагарники не зацвітуть взагалі, якщо обрізати їх невчасно;
  • Форзиція. Найкращий час для обрізки форзиції – це весна чи початок літа, відразу після того, як рослина відцвіте.
  • Дуболиста гортензія. Цей вид гортензії не слід обрізати восени, інакше є всі шанси втратити цвітіння.
  • Фруктові дерева. Яблуні та груші, а також чимало інших фруктових дерев не слід обрізати восени. Набагато краще буде відкласти обрізку до зими, коли рослина перебуватиме у періоді спокою, пише Gardening Know How.
  • Ехінацея. Чимало садівників помилково вважають, що ехінацею потрібно обрізати перед початком холодів, та робити цього не варто.

Внесення добрив

Більшість городників сходяться на думці, що коли починаються холоди, слід припинити внесення добрив – адже це може спонукати рослини до нового росту, а це буде дуже небажаним перед настанням морозів.

Що зробити на ділянці натомість?