Цвіль восени може рости на вікнах та стінах досить швидко – але й позбутися її можна за лічені хвилини, якщо знати спосіб. Зокрема, можна взагалі не допустити її появи, тримаючи у дома три прості у догляді кімнатні рослини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Фікус викидатиме нове листя щотижня: ось як за ним доглядати

Як запобігти появі цвілі в домі?

Простий спосіб уникнути цвілі – це придбати осушувач повітря. Втім, далеко не всі люди можуть це зробити, тож шукають альтернативні варіанти. А вони дуже потрібні – адже через постійно закриті вікна та висушування білизни у приміщенні кімнати стають більш вологими та сприйнятливими до появи плісняви й цвілі.

Також проблемою восени стає конденсат – він утворюється, коли тепле повітря стикається з холодною поверхнею. І спершу може видаватися, що конденсат лише неприємний, але нешкідливий. Втім, якщо вчасно його не видаляти, він досить швидко може перетворитися на цвіль.

До речі, знайти добрива для кімнатних рослин за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.

Та все, що потрібно, аби не допустити цього – це тримати вдома кілька кімнатних рослин. Тропічні рослини зазвичай чудово поглинають вологу з повітря – адже густе листя дерев блокує більшу частину опадів, пише Homes & Gardens.

Ось які рослини варто тримати вдома:

Монстера. Велике листя монстер не тільки прикрасить кімнату, але й принесе чимало користі. Чудово ростуть рослини за непрямого сонячного світла та у вологому середовищі – це робить їх ідеальним варіантом для кухонь та навіть для ванної кімнати.

Велике листя монстер не тільки прикрасить кімнату, але й принесе чимало користі. Чудово ростуть рослини за непрямого сонячного світла та у вологому середовищі – це робить їх ідеальним варіантом для кухонь та навіть для ванної кімнати. Пальма. Декоративна пальма – це удовий природний осушувач повітря. Вона може поглинати усю надлишкову вологу, а також виділятиме чимало кисню, що робить її ідеальною рослиною для спальні.

Декоративна пальма – це удовий природний осушувач повітря. Вона може поглинати усю надлишкову вологу, а також виділятиме чимало кисню, що робить її ідеальною рослиною для спальні. Аглаонема. Ця рослина потребує мінімального догляду, натомість може принести чимало користі. Їй не потрібно багато світла, тож можна поставити їх будь-де у домі.

Що потрібно знати про догляд за кімнатними рослинами?