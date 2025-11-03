Зібране листя з дерев потрібно перетворити на компост, пише 24 Канал з посиланням на Express. Потрібно лише 12 місяців на розкладання.

Читайте також "Власне виробництво" на підвіконні: блогерка показала, як виростити ананас з відходу

Як переробити опале листя?

Спочатку опале листя треба зібрати граблями й пофасувати у мішки. Згромаджене жовте листя всередині мішків може бути вологим, але не занадто. Щоб забезпечити циркуляцію повітря й запобігти зайвій волозі, проколіть дно мішків.

Далі старі мішки треба щільно зав’язати, щоб почався процес розкладання. Після наведеного порядку з листям на подвір’ї та саду, мішки потрібно відкласти подалі до наступного року.



Осіннє листя може стати компостом / Фото Pexels

Вже наступної осені поживнним вмістом компосту можна замульчувати грядки та бордюри та покращити якість ґрунту. Такий процес збору й компостування опалого листя можна повторювати кожного року.

Ресурс Martha Stewart пише, що опале листя для саду є корисним. Коли воно розкладається, то наділяє ґрунт поживними та органічними речовинами, сприяючи покращеній якості ґрунту.

Деякі дачники не збирають листя, але використовують газонокосарку для того, щоб його подрібнити. Подрібнене листя швидше розкладається та може чудово використовуватися як мульча для клумб чи грядок.

А ще сухе листя підійде для укриття рослин. На зиму листям можна вкрити хризантеми, гортензії та троянди. А ще певну частину листя можна залишити в чагарниках. У цих місцях часто живуть їжаки, тож листя допоможе їм краще перезимувати в теплі.

Які садові лайфхаки варто знати?