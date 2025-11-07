Є один трюк, який використовують одиниці, але його дієвість справді ефективна, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Ольги Федоренко.

Де зберігати картоплю на зиму?

Куповану картоплю з супермаркету ми зберігаємо у поліетиленовому пакеті, однак це є значною помилкою. У такому пакеті вона починає пріти й накопичувати зайву вологу, а тоді – гнити. Одна гнила картоплина заразить гниллю й усі інші.

Замість цього варто скористатися паперовим пакетом, який знайдеться в кожного з нас. З нього потрібно зробити кошичок, а всередину поскладати картоплю. Під час такого зберігання картопля не псується, а блогерка каже, що у пакеті Zara овочі мають навіть естетичний вигляд.

Як зберігати картоплю в паперовому пакеті: дивіться відео

Картоплю найкраще зберігати в темному й прохолодному місці. Це може бути підвал, комора чи засклений балкон. Як альтернативу паперовому пакету використайте сітку, дерев’яний ящик та чи картонну коробку з отворами для повітря.

Якщо бульби почнуть проростати, то це стане сигналом, що у приміщенні занадто тепло. У такому випадку картоплю потрібно перекласти в холодніше місце.

Не варто зберігати овочі на кухні чи біля плити, бо висока температура стимулюватиме проростання. А от у холодильнику занадто низька температура, тому картопля набуде неприємного солодкого присмаку.

Також слід пам’ятати, що картоплю не можна зберігати з цибулею, бо через те, що овочі виділяють газ етилен, вона почне швидше псуватися, пише ресурс Express.

