І хоч кроти приносять користь, бо живляться личинками та іншими підземними комахами, та коли їх стає занадто багато, то тунелі починаю шкодити коріння рослин, пише Martha Stewart. Через це трава і насадження можуть гнити, тому треба братися за їхнє виведення.

Як прогнати кротів з ділянки?

Одним з найпростіших способів вважається використання звичайного оцту. Потрібно змішати одну склянку оцту з трьома склянками води й перелити суміш у пульверизатор.

Розчином потрібно обробити місця, де помітні сліди кротів, а також залити його в їхні отвори та ходи. Різкий запах відлякає тварин і змусить їх шукати інше місце.

Проте таку обробку доведеться повторювати кілька днів, особливо у дощові дні. Засіб найкраще працює на сухому ґрунті, але слід проявити обережність у тому, щоб розчин оцту не потрапив на рослини.



Кротів відлякує різкий запах оцту / Фото Pexels

Оцет вважається безпечним варіантом, оскільки його дія базується на різкому запаху, який є неприємним для кротів. Важливим є ще й те, що метод не знищує тварин, а лише змушує їх залишити територію та переселитися в інше місце.

Та якщо потрібен дієвіший підхід, то можна скористатися вібраційними чи ультразвуковими відлякувачами, які встановлюють на ділянці.

Окрім того, дачники використовують касторову олію, а також садять рослини з відлякувальним ефектом, до прикладу, нарциси та чорнобривці.

А ще для відлякування кротів рекомендують використовувати шерсть домашніх тварин, шкірку цитрусових чи рибні рештки, пише Interia Kobieta. Шерсть котів чи собак сигналізує кротам, що поруч є хижак, тому вони намагаються якомога швидше втекти з ділянки задля безпеки.

