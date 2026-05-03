Від терміну посадки багато в чому залежить результат, пише Women and Home. І хоч помідори не надто вибагливі і добре підходять навіть для новачків, важливо враховувати погодні умови.

Коли садити помідори?

Якщо навіть у вас вже є розсада, яка готова до пересадки, важливо не поспішати. Головним орієнтиром є температура повітря.

Фахівці радять висаджувати помідори лише тоді, коли нічна температура стабільно тримається на рівні не нижче 10 градусів тепла приблизно тиждень. Холодні ночі погані тим, що можуть уповільнити розвиток кореневої системи, а заморозки здатні знищити рослини.



Навіть короткочасне зниження температури нижче цієї межі може викликати стрес у рослин – це можна помітити за зміною кольору листя. Тому перед висадкою варто враховувати кліматичні особливості свого регіону та період останніх заморозків.

Як підготувати розсаду до висадки?

Правильна підготовка розсади має велике значення. Перед висадкою рослини потрібно загартувати.

Протягом 7 – 10 днів їх поступово привчають до відкритого повітря: спочатку виносять ненадовго, а потім збільшують час перебування, включаючи сонце та легкий вітер. На ніч розсаду слід заносити у тепло, поки погода не стане стабільною.

Садити помідори варто у сонячному та захищеному від вітру місці. Важливо також подбати про дренаж, оскільки помідори погано реагують на холодний та перезволожений ґрунт. Перед висадкою ділянку треба покращити компостом і додати добриво з поступовим вивільненням поживних речовин.

Коли я саджу помідори, то кидаю ложку органічного добрива для помідорів на дно лунки, перш ніж посадити рослину. Як тільки мій помідор почне рости та плодоносити, я підживлюю добривами його кожні 3 – 4 тижні,

– розповів садівник Браян Брігантті для Good Housekeeping.

Перед пересадкою помідори рекомендують добре полити, щоб коренева система була зволоженою. Рослини слід глибоко висаджувати, заглиблюючи частину стебла до перших листків – це сприятиме кращому укоріненню. Забезпечивши подальший базовий догляд, кущі влітку потішать рясним урожаєм смачних та великих плодів.

Які є корисні поради для садівників?

Догляд за ожиною. Для профілактики хвороб використовують мідний купорос, "Хорус" чи "Скор", а для підживлення – органіку та азотні добрива.

Користь кавової гущі. Кавова гуща є корисним натуральним добривом, оскільки містить азот, фосфор, калій та магній, поліпшуючи структуру ґрунту.

Важливо використовувати кавову гущу помірно, щоб не створити щільну кірку, яка заважає воді та повітрю потрапляти до коріння, або змішувати її з компостом.