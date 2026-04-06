Садівник Саймон Акеройд поділився простим способом захисту рослин від надокучливих слимаків, пише Express. Для цього не потрібно навіть витрачатися на дорогі засоби – достатньо скористатися вже тим, що є у саду.

Як позбутися слимаків на ділянці?

Слимаки здатні дуже швидко знищити молоді пагони та розсаду. Особливо небезпечними вони є навесні, проте є один лайфхак, який працює краще за будь-які хімічні засоби.

Потрібно лише знайти колючі гілки від троянд чи ожини й розмістити їх навколо рослин. Такі природні бар’єри створять перешкоду, тому слимаки навіть не наблизяться до ділянки.

Садівник радить нарізати гілки на менші частини й акуратно викласти їх довкола рослини, щоб створити захист для розсади.

Як позбутися слимаків: дивіться відео

Кава є ефективним засобом боротьби зі слимаками, оскільки кофеїн діє як нейротоксин, порушуючи їх нервову систему, пише News&Blog.

Потрібно лише взяти 1 – 2 столові ложки меленої кави чи 2 – 3 чайні ложки розчинної кави та розвести зі 200 мілілітрами води. Після заварювання і охолодження, рідину треба перелити у розпилювач та обробити нею рослини й ґрунт навколо них.

