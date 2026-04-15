И хотя кроты приносят пользу, потому что питаются личинками и другими подземными насекомыми, и когда их становится слишком много, то тоннели начинаю вредить корням растений, пишет Martha Stewart. Из-за этого трава и насаждения могут гнить, поэтому надо браться за их вывод.

Как прогнать кротов с участка?

Одним из самых простых способов считается использование обычного уксуса. Нужно смешать один стакан уксуса с тремя стаканами воды и перелить смесь в пульверизатор.

Раствором нужно обработать места, где заметны следы кротов, а также залить его в их отверстия и ходы. Резкий запах отпугнет животных и заставит их искать другое место.

Однако такую обработку придется повторять несколько дней, особенно в дождливые дни. Средство лучше всего работает на сухой почве, но следует проявить осторожность в том, чтобы раствор уксуса не попал на растения.



Кротов отпугивает резкий запах уксуса / Фото Pexels

Уксус считается безопасным вариантом, поскольку его действие базируется на резком запахе, который является неприятным для кротов. Важным является еще и то, что метод не уничтожает животных, а лишь заставляет их покинуть территорию и переселиться в другое место.

Но если нужен более действенный подход, то можно воспользоваться вибрационными или ультразвуковыми отпугивателями, которые устанавливают на участке.

Кроме того, дачники используют касторовое масло, а также сажают растения с отпугивающим эффектом, к примеру, нарциссы и бархатцы.

А еще для отпугивания кротов рекомендуют использовать шерсть домашних животных, кожуру цитрусовых или рыбные остатки, пишет Interia Kobieta. Шерсть кошек или собак сигнализирует кротам, что рядом есть хищник, поэтому они пытаются как можно быстрее убежать с участка для безопасности.

